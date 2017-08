Venezuela se acerca a un momento clave en su prolongada crisis política: el gobierno se está preparando para reemplazar a la deficiente democracia del país por una dictadura de pleno derecho por medio de una asamblea constituyente todopoderosa, elegida el 30 de julio bajo reglas que excluyen efectivamente la oposición. Casi 100 personas han muerto en más de tres meses de manifestaciones callejeras en todo el país, muchas de ellas asesinadas por la policía, la guardia nacional o los pistoleros civiles. Comenzando una semana antes del día de la votación, el ejército será desplegado en las calles para protegerse contra cualquier interrupción. Existe un grave peligro de violencia a una escala hasta ahora inaudita, y una nueva ola de emigración es probablemente inminente. La acelerada ruptura de los servicios de salud y otras infraestructuras vitales, el hambre creciente y la escasez de bienes básicos, junto con las crecientes tasas de delitos violentos, constituyen una amenaza evidente no sólo para los venezolanos, sino también para los países vecinos y la comunidad internacional en general.

Democracia Desmantelada

En diciembre de 2015, la oposición Unidad Democrática (MUD) obtuvo una mayoría de dos tercios en la Asamblea Nacional de cámara única, pero el gobierno ha utilizado su control de la Corte Suprema para bloquear todos los movimientos del parlamento desde entonces. Cuando la oposición respondió intentando desencadenar un referendo revocatorio contra el presidente Maduro, éste también fue bloqueado, utilizando a los tribunales ya la autoridad electoral controlada por el gobierno (CNE).

Se suspendieron las elecciones para los gobernadores de los estados, con vencimiento en diciembre de 2016. Algunos líderes de la oposición han sido prohibidos de ocupar cargos y / o prohibidos de salir del país. Otros han tenido sus pasaportes anulados y algunos han sido encarcelados.

A fines de marzo, la Corte Suprema intentó transferir a sí misma todos los poderes de la asamblea, haciendo que la ya legítima procuradora general Luisa Ortega declarara que se había interrumpido el mandato constitucional y que la Organización de Estados Americanos (OEA) Carta Democrática, concebida para hacer frente a la ruptura de la democracia en un Estado miembro.

La alianza de la oposición lanzó una campaña de manifestaciones masivas para exigir la restauración de la democracia, pero la respuesta del gobierno ha sido violenta. Además de las muertes, miles han sido heridos y miles más arrestados; Fuerzas de seguridad y pistoleros civiles han invadido residencias privadas, destruyendo y robando propiedades y llevando a cabo detenciones sin orden judicial. Cientos han sido sometidos a juicio por tribunales militares, y la organización de asistencia legal Foro Penal pone el número de presos políticos en alrededor de 400. El 1 de mayo, Maduro anunció que estaba convocando a una asamblea para reescribir la constitución. La asamblea, que se elegirá el 30 de julio, será supra-constitucional y no hay límite de tiempo en su autoridad. Los líderes del gobierno dijeron que estarán facultados para cerrar el parlamento, despojar a los miembros de su inmunidad parlamentaria y “invertir” la oficina del fiscal general, que se ha negado a procesar a manifestantes pacíficos y acusó a altos cargos militares de abusos contra los derechos humanos.

Alrededor de dos quintas partes de los miembros de la asamblea constitutiva serán elegidos por “sectores” (incluidos los sindicalistas y las “comunas”) controlados en gran parte por el gobierno. El resto será elegido por municipio, bajo un sistema que sobre-representa ampliamente las áreas rurales donde el gobierno es más fuerte. El MUD está boicoteando la elección, que dice que el presidente no tiene derecho a convocarse sin un referéndum previo.

Las encuestas sugieren que sólo alrededor del 20 por ciento del electorado tiene intención de votar.

Frente a elementos de la oposición (colectivamente denominados La Resistencia), frustrados con el enfoque no violento del MUD, hablan en privado de la resistencia armada. Con millones de armas ilegales en manos privadas, armar guerrilleros urbanos podría no ser difícil. Tampoco el MUD está unido: mientras algunos partidos apoyan una transición negociada, otros se oponen.

A pesar de la abundante evidencia de descontento en las filas militares (incluyendo decenas de oficiales detenidos), hasta el momento no ha habido escisión en las fuerzas armadas. Sin embargo, el cuerpo de oficiales se enfrentaría a un dilema si el ejército fuera llamado a restablecer el orden público. Tal movimiento inevitablemente traería cifras de víctimas mucho más altas y algunas serían reacias a obedecer.

Un rayo de luz vino el 16 de julio con una participación masiva para una “consulta” de los votantes ordenados por la Asamblea Nacional. Más de siete millones votaron para rechazar la asamblea constituyente, piden a las fuerzas armadas que obedezcan a la Constitución, no al gobierno, y manden al parlamento nombrar una nueva Corte Suprema y autoridad electoral y formar un gobierno de unidad nacbional. Mientras que el gobierno trató de minimizar el evento, reforzó las demandas internas y externas para un u-turno de última hora.

Creciendo el hambre

Los economistas proyectan que a finales de 2017 la economía venezolana se habrá reducido en un 30 por ciento en tres años. Las industrias manufactureras están produciendo al 20-30 por ciento de su capacidad y la principal federación de agricultores dice que sólo alrededor de una cuarta parte de la superficie normal será plantada, debido a la falta de semillas, fertilizantes y pesticidas, así como de equipo agrícola.

Los brotes de saqueo en masa en muchas ciudades han golpeado fuertemente los establecimientos al por mayor y al por menor de alimentos, mientras que las importaciones de alimentos se han desplomado. El hecho de que el gobierno no haya provisto suficientes raciones de emergencia a través del sistema de paquetes de alimentos del CLAP (Comité Local de Provisión y Producción) ha provocado protestas en muchas áreas más pobres. Los estudios muestran que la mitad de la población vive en extrema pobreza.

Raras cifras oficiales muestran un alarmante aumento de la mortalidad infantil y materna. La desnutrición infantil aumentó en más del 11% entre 2015 y 2016 y los nutricionistas empiezan a predecir el hambre si las tendencias continúan. La escasez de medicamentos esenciales continúa en niveles críticos y la infraestructura hospitalaria está colapsando. La escasez de vacunas ha contribuido a los brotes de enfermedades anteriormente erradicadas como la difteria, mientras que los agricultores advierten que el ganado también es vulnerable a epidemias debido a la falta de vacunas veterinarias.

En el mediano plazo existe la posibilidad de que el gobierno venezolano se derrumbe bajo la carga de una deuda externa impagable y de ingobernabilidad interna, aunque sin provocar necesariamente el restablecimiento de la democracia. Si bien la mayoría de los analistas creen que Caracas puede hacer los pagos del servicio de la deuda de este año, se enfrenta a un severo desafío en octubre / noviembre, cuando llegan alrededor de US $ 3.500 millones.

Respondiendo a la Emergencia

Hasta la fecha, la OEA no ha llegado a un consenso sobre cómo abordar la crisis. Un puñado de estados en su mayoría caribeños, obligados a Caracas por el suministro de energía barata y otros beneficios, han bloqueado lo que llaman un enfoque “intervencionista”. Sin una división en el gobierno (y en particular en los militares), el plan de la Asamblea Constituyente parece imparable, y es probable que haya más violencia; La liberación del 8 de julio en arresto domiciliario del líder opositor Leopoldo López no obstante, la actitud del gobierno no parece haber cambiado.

No obstante, los gobiernos interesados deben preparar una estructura de negociación para cuando cambien las condiciones. En este contexto, la Unión Europea (UE) debería respaldar una propuesta de un gran grupo de miembros de la OEA, incluidos Estados Unidos, Canadá, México, Perú y Colombia, para formar un “grupo de contacto” compuesto por cuatro o cinco gobiernos acordados por ambos Lados del conflicto; Su objetivo sería promover negociaciones dirigidas a evitar más violencia y restaurar la democracia. Este grupo probablemente tendría que ser creado fuera del marco formal de la OEA. Los Estados miembros de la UE y de la UE con estrechos vínculos con la región (en particular con el Caribe) deberían utilizar su influencia para ampliar el apoyo a esta propuesta, especialmente entre los países de la OEA cercanos al gobierno de Maduro.

Además, la UE, con los gobiernos regionales a la cabeza, debe desarrollar una respuesta concertada y tratar de llevar a Rusia y China a bordo en la medida en que tienen mayor influencia sobre Caracas y mantener grandes cantidades de la deuda venezolana. La participación de uno o ambos países en un plan para evitar la violencia y promover negociaciones genuinas tendría un impacto positivo importante. El 16 de julio, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, solicitó el apoyo del gobierno cubano para un plan regional para resolver la crisis. Como el más cercano aliado de Venezuela, Cuba está en una posición única para influir en el resultado, y la iniciativa de Santos debe ser apoyada por la UE y los estados miembros.

La UE debe dejar claro que las elecciones libres y justas y el restablecimiento de la norma constitucional son requisitos previos esenciales para las relaciones normales.

Como respuesta inmediata, la UE y la comunidad internacional en general deberían ayudar a los Estados de primera línea a hacer frente a las consecuencias humanitarias y de seguridad de la crisis. Colombia, con su delicada situación de posconflicto, es altamente vulnerable a los flujos de refugiados, posibles enfrentamientos fronterizos si el gobierno de Caracas busca una distracción externa y una mayor actividad de los grupos armados no estatales.

Aunque el gobierno venezolano ha rechazado sistemáticamente la ayuda humanitaria, a algunas ONG se les ha permitido prestar asistencia humanitaria a pequeña escala, a condición de que no se publique. La UE debe buscar formas de facilitar este proceso, aun cuando continúe presionando públicamente para que se permita la ayuda.

La UE debe dejar claro que las elecciones libres y justas y el restablecimiento de la norma constitucional son requisitos previos esenciales para las relaciones normales, así como para el apoyo financiero de emergencia. La UE y los Estados miembros también deberían estar preparados para ofrecer asesoramiento y asistencia técnica a un gobierno de transición, en caso de que se establezca. No hay solución rápida para la crisis de múltiples capas que Venezuela enfrenta. Pero la inacción ya no es una opción.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado

Compartir