Peña Nieto es un empleado maltratado y abusado por Trump, dice Maduro 

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha considerado a su par mexicano, Enrique Peña Nieto, como un ‘empleado maltratado’ y ‘abusado por Trump’.

“Da vergüenza Peña Nieto. Escúchame desde Venezuela: da vergüenza que te dejes tratar así como un empleado maltratado. Yo veo a Peña Nieto como un empleado maltratado, abusado por su jefe Donald Trump. ¡Ah, con Venezuela sí te metes!”, ha indicado este jueves Maduro.

Durante un discurso televisado desde el Palacio de Miraflores en Caracas, la capital, Maduro ha arremetido contra su par mexicano, a quien también le ha tildado de “cobarde” por sus críticas a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, que se instalará este viernes.

La arenga del mandatario venezolano ha llegado un día después de que el diario estadounidense Washington Post haya difundido las transcripciones una serie de conversaciones en las que el presidente de EE.UU., Donald Trump, amenaza a Peña Nieto con suspender todo diálogo bilateral, si sigue su postura de no pagar el muro fronterizo.

“Le dijo a Peña Nieto, le dio una orden pública: ‘Si usted sigue diciendo que no va a pagar el muro entre México y Estados Unidos no me reúno más con usted’. Eso da vergüenza, indignación”, ha dicho

“Si yo fuera presidente de México, me iría con el pueblo mexicano y una mandarria (martillo gigante) y tumbara todos los muros que me separan con Estados Unidos y no permitía la construcción de ese muro”, ha agregado Maduro.

La semana pasada, México respaldó las sanciones impuestas por Estados Unidos a varios funcionarios y exfuncionarios venezolanos a fin de presionar al Gobierno de Caracas para que abandone su iniciativa de una Asamblea Constituyente.​

Tras el comentario de Maduro, el canciller mexicano escribió un mensaje en su cuenta Twitter, retomando el discurso político contra el chavismo y señalando al mandatario venezolano.

Presidente @NicolasMaduro: cobarde es quien usa el poder del estado para desmantelar la democracia y arremeter contra su propio pueblo. — Luis Videgaray Caso (@LVidegaray) August 4, 2017



