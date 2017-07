Un bombardeo del centro de Caracas muestra afiche conmemorativo de Desorden Público

Las emblemáticas Torres de El Silencio, en pleno casco central de la capital venezolana, Caracas, envueltas en llamas producto de un bombardeo, es la imagen del afiche de una gira de la agrupación musical Desorden Público por varias ciudades de EEUU, que se inicia este lunes 3 de julio. Obviamente la polémica que el diseño ha causado es enorme. Se les acusa de estar promoviendo o legitimando una hipotética invasión estadounidense en medio del agudo conflicto politico que vive Venezuela.

La gira conmemora los 20 años del album Plomo Revienta, lanzado en 1997.

Desde el chavismo la pieza gráfica ha provocado el rechazo más contundente pues se considera que estimula la violencia al plantear opciones como una clásica intervención militar con fuerzas de la OTAN. De hecho una de la imágenes incorporadas es la de una hombre con un escudo, similar a los denominados “guerreros”, montado sobre el techo del edificio sur del complejo conocido formalmente como Centro Simón Bolívar.

Este sábado la periodista Madeleine García, de Telesur, hizo una serie de planteamientos a traves de su cuenta de la red twitter sobre el caso.

“Los analistas en semiología alertan de su contenido que incita a la violencia y ataques en pleno centro de Caracas observe. En el afiche se observan las simbólicas torres de El Silencio en llamas y proyectiles y la caricatura de misiles cruceros,” detalló.

“Un avión en llamas que pareciera caer en medio de las dos torres sobre el CNE. Y un detalle curioso, la silueta de un hombre en la esquina de uno de los edificios en su mano derecha una llama y en la otra un escudo”, agregó en mensajes adicionales. Asimismo relaciona el material promocional con el ataque que fue efectuado el martes desde un helicóptero contra el TSJ y la sede del Ministerio de Interior y Justicia.

4. Y un detalle curioso, la silueta de un hombre en la esquina de uno de los edificios en su mano derecha una llama y en la otra un escudo pic.twitter.com/VB3r3ailyu — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) July 1, 2017

Sin embargo hay quienes han advertido que el afiche es idéntico a la carátula del disco, en medio de condiciones de alta conflictividad social y en cuando eran frecuentes actuaciones represivas de los cuerpos policiales, que causaban muertes de jóvenes, incluyendo estudiantes.

Una nota publicada en el sitio web ManicomioNacional.com explica que “aunque va como anillo al dedo y eso no se puede negar, ese diseño no está hecho para 2017 sino que explica la situacion de 1997. Por puras circunstancias del destino la situación de Caracas, justo a 20 años del diseño de esa portada, es así de caótica. Yo, sinceramente, no creo que Horacio y el resto de DP hayan tenido un plan prefabricado desde esa época.”

El articulo agrega que “yo sí le reclamaría a los integrantes de Desorden Público es no haber tenido la gentileza de diseñar un afiche distinto, por un asunto de respeto a la tensa situación caraqueña. Si hubieran sido un grupo neoyorquino y aparecieran las Torres Gemelas, seguramente las quitarían por respeto a las víctimas. Pero no lo hicieron. Y eso sí me parece censurable.”

Y como conclusión propone que “si ya sabemos que Desorden Público le hace seguimiento a la situación política del país, ¿por qué no usar contra la oposición sus propias armas? Por ejemplo, se les puede decir que en 1997, un año antes del gobierno de Chávez, Desorden Público ya percibía a Caracas como una ciudad caótica, en llamas, y llena de balas”.

“A los chamos los mataban en la calle para quitarles un par de zapatos, y por muy opositores que sean Horacio y sus músicos, no podrán negar que ellos mismos lo denunciaban en 1997, como tampoco podrán negar que en 1988 ellos querían que los políticos fueran paralíticos. Los mismos viejos políticos que, como Ramos Allup, ahora pretenden volver al poder”, puntualiza

