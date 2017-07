Venezuela La rébellion des riches contre les plus defavorecidos

Capture banquier Fortunato Benacerraf Saias, a annoncé lundi, directeur de l’institution financière 100% Banco, sa relation avec l’élection de sabotage de l’Assemblée constituante deux autres hommes d’affaires dans le cadre d’une enquête pour complot contre le Conseil national électoral (CNE), a le Venezuela a confirmé que la rébellion est riche.

Benacerraf, chef visible d’une famille de trois générations de banquiers et d’origine juive séfarade, se joint à une liste croissante d’hommes d’affaires de divers secteurs activement et directement ajoutés aux actions conspiratrices à détrôner Nicolás Maduro élu en 2013 et dont le mandat de six ans expire au début de 2019.

Alors que la bourgeoisie vénézuélienne ( hommes d’affairt )ses agents politiques associés à une coalition complexe de partis appelé Unités , ont toujours essayé de réduire la visibilité de leurs représentants dans ces trois derniers mois de violentes manifestations ont échoué à cacher le rôle des prêts et opérationnels propriétaires de la richesse.

Le banquier, dont l’arrestation a été rapporté aujourd’hui, est liée à Arístides Moreno et Roberto Picón, accusé de programmation d’un réseau d’attaque cyber corps électoral afin d’empêcher l’élection des membres de l’Assemblée nationale constituante, prévue pour le 30 ce mois-ci.

Moreno est le PDG et fondateur d’un conglomérat de services finacieros, Inversur et président de la distribution du gaz domestique à Caracas, Domegas intérieur d’une entreprise. Il intègre également la gestion d’une autre entreprise comercialzacion des articles de toilette et des services de fumigation, Fuller du Venezuela.

Alors que Picon est directeur et associé de la société dans le domaine des consultants en TI et les ingénieurs (Consein), avec des opérations au Venezuela et au Panama, et principal allié commercial de Microsoft.

Dans la dernière signature est le principal actionnaire Isaac Saías Eseyeg, la famille Fortunato Benacerraf et de gestion 100% de la Banque.

Il est à noter que Moreno et lapilli ont toujours été présentés comme conseillers du MUD et jamais leur rôle de chefs d’entreprise ont déclaré dans un objectif apparent de réduire l’impact sur le public de ces données.

L’une des actions les plus importantes des groupes économiques au cours de la phase la plus violente de l’affrontement a été de fournir des ressources pour financer ces activités. Cela ne pouvait pas avoir organisé des programmes de recrutement de donateurs par le biais de sites Internet spécialisés et les réseaux sociaux.

Une analyse des trois initiatives majeures, dans les 10 jours réussi à accroître sa environ 100 mille dollars pour acheter des casques, des boucliers d’artisanat et des fournitures médicales pour les manifestants, il révèle la participation des jeunes héritiers des familles et des résidences très riches dans les villes américaines comme New York et Miami.

Tel est le cas d’histoires Gaspard Hector Castro, un résident de Miami, et Aurora Kearney Troconis et Nelly Guinand, établie à New York.

Il met également en lumière l’histoire d’un gang qui a attaqué avec des mortiers bazookas installations de type La Carlota base aérienne. Il est Ricardo et Jose Gabriel Adib Yatim, les propriétaires d’entreprise comme un des frères de l’usine de meubles. Ils ont agi avec la collaboration de Andrés Sena Pereira, représentant d’un importateur alimentaire qui a reçu en 2014 seulement plus de 10 millions de dollars au taux officiel ou prime.

Il convient de mentionner également que l’un des hommes qui ont servi dans le lynchage du jeune Orlando Figuera, le 20 mai à Altamira, est Enzo Franchini Oliveros, 32, associé et directeur d’une entreprise de construction qui était entrepreneur pour le géant brésilien Odebrecht .

D’autres histoires impliquant des membres de la terre de la bourgeoisie dans ce cas, sont un propriétaire de ranch qui a prêté une pelleteuse Barinas pour soutenir le pillage et la destruction des bâtiments publics dans la ville de Socopó.

Alors que dans l’état Merida a été la performance documentée d’un agriculteur qui a financé la nourriture, les boissons alcoolisées et des armes à ceux qui ont exercé la violence dans la municipalité Obispo Ramos de Lora.

Cette liste d’événements confirme que est vraiment dirigé la rébellion présumée au Venezuela et exécuté par un certain nombre d’employeurs, qui lui ont été menacés d’un intérêt pour l’inclusion politique et de la distribution des revenus pétroliers mis au point par le commandant Hugo Chávez et poursuivi par le courant chef de l’Etat, Nicolás Maduro.

