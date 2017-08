Análisis / Al pederasta no lo ves venir / Mónica Zsarolyani Canelón

No lo ves venir pues quien debería ser el mayor enemigo de tu hijo puede sentarse a tu mesa, llevar tu mismo apellido, ser el maestro respetado e inclusive, en muchos casos, compartir noche a noche tu cama: pederastas. Según estadísticas de la Unicef, el 80 % de los abusos ( que van desde exponer a un menor a pornografía hasta manosearlo y violarlo) son cometidos por un conocido, alguien que el niño ama y que su familia respeta, ¿ te asusta? ¡ aprende a detectarlo y frenemos el monstruo antes del daño!

JOhanny Oliver D’ Acosta, Junior Pulgar y Luis Alberto Mosquera Delgado, son respectivamente maestro, entrenador y sacerdote, respetables, simpáticos, queridos por todos, y condenados por abuso sexual infantil. Ellos abusaron de la confianza, del cariño, del contacto para cometer un delito que en Venezuela, nuestro país, con suerte puede alcanzar una condena de 10 años aunque las heridas que sufren la víctima y su familia duren años supurando.

El violador, ese que toca al niño, lo va corrompiendo y encima logra su silencio con un duro chantaje desde amenazas de matarlo hasta el “lo hago porque te quiero”. Se ocupa primero de seducir y mantener engañado a los adultos para que nadie sospeche nada, por eso lo primero que hay que hacer es estar alerta, atento; no tanto a los síntomas del niño sino a las conductas de los adultos: excesivo cariño, preferencia por estar con menores, juegos de contacto, secretos, tratarlos como novias o novias y el buscar estar a solas, son conductas que deben encender las alarmas.

Actívate, deja de pensar que eso no puede suceder, les ha pasado a muchos como Carlos Santana, el mismo de la guitarra, Johana Maranhao, la campeona olímpica brasilera, Axl Roses, el roquero, el actor Tim Roth y hasta Charlize Teron, la catirota de Hollywood. Yantes de culpar a la madre pregúntate ¿quiénes los manosearon?, ¿quiénes los violaron?, ¿quiénes eran los monstruos?, su tío, su entrenador, su papá, su abuelo y otro padre. ¿Lo ves? Los pederastas son como tú y como yo gente normal, que dice querer al niño y ser incapaz de dañarlo. Abre los ojos, duda, observa, protege.

Los niños no saben lo que les sucede, son envueltos por falso amor, amenazas y manipulación constante. No le pidamos que se defiendan solos, no basta con enseñarlos a no dejarse tocar, no basta con darles un escudo para luchar contra un monstruo de mil cabezas, ellos necesitan que tú: mamá, papá, abuela, maestra, hermano, tía, los protejas, que estés alerta y aprendas a identificar al posible pederasta, para que casos como los nombrados o el de Carlos Ortiz Mora, médico del Senamecf, acusado de pederasta y tenencia de pornografía infantil no se repitan más.

*Mónica Zsarolyani Canelón es periodista y abogado

