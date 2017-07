Comunicado / Domiciliaria a López, una jugada táctica en escenario de guerra / CRBZ

¿Qué pensar de la decisión de otorgarle prisión domiciliaria a Leopoldo López, preso por su responsabilidad en la violencia del año 2014 que dejó 43 muertes? Lo primero es ver el contexto: la medida adoptada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) llega en uno de los momentos de mayor enfrentamiento declarado por la derecha y el imperialismo norteamericano, con una agresión internacional y un intento de choque de poderes públicos en ascenso constante.

Dentro de este contexto esta decisión aporta varios elementos favorables. El primero es que obliga a la derecha a reconocer al TSJ, contrarrestando su discurso que había llegado a desconocer a ese como a los demás poderes públicos. Si esta decisión del TSJ es válida, entonces las demás también deben serlo, como por ejemplo el nombramiento de la vicefiscal, realizado días atrás.

En segundo lugar, la medida muestra, en particular hacia el frente exterior, señales de disposición al diálogo con actos concretos, restándole un argumento central a la matriz internacional que había hecho de Leopoldo López una pieza clave para acusar al gobierno de “dictadura”. Ahora que está en su casa con su familia, ¿qué dirán? El frente internacional es, en esta guerra, un espacio central del desarrollo de las acciones, es desde allí donde se justifican las agresiones diplomáticas, económicas y violentas contra Venezuela.

Sabemos que la medida no desmontará los planes de Golpe de Estado en marcha, y que el cinismo de la derecha y sus aliados internacionales no tiene límites. Serán capaces de continuar sin reconocer al TSJ, aunque hayan aceptado la medida con López, manteniendo la misma lógica que respecto al Consejo Nacional Electoral, poder público que únicamente reconocen cuando les es favorable.

De lo que se trata es de una jugada táctica en medio del incremento de las acciones de guerra, ante la inminencia de dos fechas claves: el 16, fecha a partir de la cual intentarán una escalada mayor, y el 30 de julio, día en que se votará por la Asamblea Nacional Constituyente. Una jugada que además agudiza las disputas a lo interno de la derecha, entre quienes se pelean un poder que no tienen.

Acatamos, aunque no compartimos, la decisión. Porque emana del TSJ y porque es una acción táctica en lo político. Creemos también necesario que esto no abra ninguna puerta sobre una posibilidad impunidad, el pueblo chavista, la gente de a pie, necesita que exista una justicia fuerte y que esta se cumpla. Tanto para quienes dictan ordenes de muerte, como Leopoldo López, como para los corruptos internos. Esta es una sociedad que necesita que se castigue a los responsables, que no existan privilegios ante la ley. Eso es necesario para volver a acercar a quienes se han alejado del proyecto bolivariano, algo imprescindible para el 30 de julio y lo que está por-venir.

En cuanto a la molestia de una parte del chavismo, en particular en las bases, creemos que es legítima: se ha aguantado mucho, hecho una gran muestra de disciplina política durante estos meses de escalada violenta. No puede existir ante eso una señal de posible liberación de quienes han matado, tanto en el 2014, como tampoco puede haber una señal de que no habrá pena para quienes son responsables, materiales e ideológicos, de las muertes que han ocurrido desde principios de abril. Esto es una guerra de cuarta generación, compleja, que demanda la mayor inteligencia y unidad.

Coordinación Nacional de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora

