Datos para desmontar el “fake news” de El País sobre los fondos de Rafael Lacava en Andorra

El diario español El País ha publicado hoy una nota en la que señala al actual gobernador del estado Carabobo (centro norte de Venezuela) de haber ocultado fondos, provenientes de un comisión pagada por un contratista petrolero, en un banco de Andorra.

Se trata de Rafael Lacava, el controversial político que antes fue alcalde de Puerto Cabello y que se ha popularizado por haber creado el “carro de Drácula”, desde el que persigue y captura a “bachaqueros” (vendedores callejeros que venden a precios especulativos) y haberlos obligado a limpiar calles vestidos con bragas anaranjadas.

Un revisión de la información permite precisar un conjunto de datos que evidencian que se trata de un “fake news” (noticia falsa) que además fue muy mal montada.

Estos son los aspectos clave para develar el montaje:

1.- El nombre de Rafael Lacava no figura en el único documento que sobre la existencia de la cuenta aludida posee el diario para sustentar el señalamiento. Su relación con la cuenta a nombre de la compañía Iberoamericana Assets Corporation la ofrece el representante legal de la misma, un hombre residente en Milán apenas identificado como Guido, tras ser interrogado por funcionarios de la Banca Privada de Andorra en mayo 2009.

2.- El interrogatorio del hombre de Milán lo hace el banco tras un intento de movilizar los fondos con destino a otro banco en Suiza y así quedó registrado en la supuesta acta que carece de membretes, encabezados, lugar y fecha y tampoco firmas de quienes la elaboraron. En su último párrafo el documento, escrito según el diario en catalán, indica “la decisión de mantener entre un 30 y un 50 por ciento de los fondos en BPA.” En tal sentido vale acotar que si bien los agentes del banco eran parte de la unidad de cumplimiento (compliance, una especie de equipo antiblanqueo del propio banco), su preocupación estaba orientada a que el cliente mantuviera los fondos en la institución.

3.- La actuación de BPA de supervisar cuentas sospechosas no coincide con su comportamiento habitual para evitar el blanqueo de capitales. Por el contrario, debe recordarse que la institución fue severamente investigada en 2012 y 2013 por la justicia andorrana debido a su actitud descuidada sobre el tema y finalmente fue intervenida por el Instituto Nacional de Finanzas de Andorra (INAF, el regulador bancario del principado) el 10 de marzo 2015, tras recibir una comunicación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la que informa de que ha incluido a esta entidad en una lista de seis bancos a los que considera “de preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales”.

4.- La supuesta acta refleja que los fondos habrían sido recibidos por “servicios de intermediación” en la construcción de una refinería de petróleo en Venezuela, lo cual de por sí constituye la revelación de una actuación delictiva, pues la misma describe el pago de una comisión. Sin embargo eso no motivo ninguna actuación del BPA ante las autoridades judiciales.

5.- El representante de la cuenta confiesa expresamente que actúa como testaferro de Lacava, a quien identifica ampliamente, y eso tampoco provoca una actuación ante las instancias legales de los funcionarios.

6.- La compañía mencionada como la que pagó la comisión, International Procurement Services IPS, es una firma que distribuye productos químicos y ofrece servicios en el área de procesos químicos. Así se puede verificar en su ficha del Servicio Nacional de Contrataciones (SNC), donde se observa que actúa como distribuidor de insumos como agentes antiespumosos, inhibidores de corrosión, aminas, mezclas químicas inorgánicas, filtros entre otros. Asimismo es una firma que sólo tiene una nómina promedio de 4 personas, lo que confirma que su desempeño es exclusivamente comercial. Por lo tanto no es factible que haya actuado como constructora de una refinería.

7.- Por otro lado Lacava no ha estado vinculado (al menos directamente) con la industria petrolera ni en posiciones decisorias en esa área. Para la fecha del acta se iniciaba como alcalde de Puerto Cabello, y aunque pudiera asumirse que lo podían relacionar con actividades de mantenimiento o ampliación de la Refinería El Palito (ubicada en esa localidad) el informe de El País ni siquiera lo menciona. Antes el político había sido embajador de Venezuela en Italia.

8.- La nota del diario español carece de precisiones elementales como la fecha de apertura de la cuenta, sus saldos iniciales y promedios, los movimientos y transferencias a otros bancos o particulares entre otros elementos que hagan verosímil al menos la existencia de la cuenta. Tampoco hay información sobre el banco suizo donde se abrió la Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV) en la que Lacava habría participado en 2009 y adonde planearía enviar los fondos.

9.- La nota describe una ruta de trasvase de fondos que incluye dos empresas en Panamá que ya no existen (South Greece e Iberoamericana Assets), una con directivos relacionados con el fraude al fondo de jubilados petroleros (On Time Overseas) y una última en Florida (Hadar) que fue creada en 2015, y que no existía para la fecha de la transferencia.

10.- Por último, hay que destacar que una anomalía como esa no fue detectada sino hasta ahora, y no precisamente por el regulador bancario (INAF) que actuó en 2015 ni por la agencia de rescate que aún mantiene intervenida la institución. Esto conlleva una consecuencia muy grave cual es que Lacava no tiene ninguna instancia administrativa ni judicial ante la cual formular un reclamo o exigir el derecho a la defensa y al debido proceso. Fue investigado, juzgado y condenado por el diario El País sin siquiera documentos cuya veracidad pueda ser auditada o al menos cotejada con otros.

