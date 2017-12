Eduardo Samán: tenemos que reindustrializar a Caracas bajo el modelo socialista

En conversación con La Tabla, el periodista Víctor Hugo Majano aborda a Samán para trascender el tema electoral. Samán es el hombre noticia, candidato a alcalde de la capital venezolana por la alianza PCV-PTT, compite con la maquinaria electoral del PSUV. La entrevista tuvo como escenario un espacio casi clandestino, presionado por la agenda de campaña y encuentros con la base. Samán y su vocación pedagógica encuentra cauce en su rol de profesor universitario, que en lo cotidiano, arropa su discurso, cuenta los antecedentes, da contexto a sus afirmaciones, explica detalladamente los procesos sociopolíticos venezolanos y latinoamericanos. Es un hombre de radio. En su espacio radial “Arsenal terapéutico” enfrenta al modelo capitalista neoliberal en su cruzada contra las farmacéuticas. Esto nos lo compartió, a menos de 24 horas de las elecciones municipales.

Las ciudades venezolanas se desarrollaron bajo el auge petrolero y la ciudad de Caracas se hizo bajo la renta petrolera, al disminuir la renta, la ciudad entró en crisis, y esto ha empeorado muchísimo la situación. Esta ciudad necesita ser reinventada, repensada bajo la idea del socialismo. Por ejemplo, los Clap y sus dos modelos: el Clap solidario se basa en el trabajo solidario, donde no hay valor de cambio sino valor de uso, hecho por personas que defienden el trabajo comunitario, hay gente que trabajo bajo elementos socialistas que son incapaces de robarse una harina o un producto. Pero el otro modelo de Clap es capitalista, lo manejan los bachaqueros, los que comprar y venden no por su valor de uso, no lo ven como alimentos. Hay dos éticas allí: los vecinos que se organizan alrededor del intercambio solidario y la otra ética que hace negocios. Sobre esto versó la conversación y los detalles de la propuesta Un Samań Para Caracas.

Cómo reinventar a Caracas, una ciudad que necesita comer

El 45% de la producción que consumimos en colombiana, parte de los acuerdos del Mercosur tienen que ver con la desindustrialización de los principales productores latinoamericanos, así se cumplieron los planes neoliberales estadounidenses, que nos aplicaron, nos dice Samán, a partir de 1995 durante el gobierno de Caldera. Hay una dependencia casi total de la renta petrolera, pues estos procesos de desindustrialización prácticamente nos prohíben hasta ensamblar, pues hoy tienes que importar el producto terminado, por lo que hoy somos más que nunca dependientes de la renta petrolera.

VH: El problema del desplazamiento del uso del suelo que antes era para viviendas, ahora copado por el uso para espacios comerciales, inclusive lo vemos en los desalojos en el propio casco central de la ciudad, su uso está destinado a comercio.

ES: Para el caso de la ciudad de Caracas, debemos reindustrializar bajo el esquema socialista, pero hay muchos problemas, en muchos casos, no ha cambiado la zonificación, siguen siendo zonificaciones para viviendas que funcionan como espacios comerciales, pero no terminas de desalojarlos ni de cambiar la zonificación, sino que funcionan ilegalmente, eso debes definirlo, porque esto alimenta un aparato de extorsión y corrupción.

VH: ¿Esa situación no se transformó durante las últimas décadas?

ES: La legislación municipal sigue intacta, 18 años de gobierno revolucionario y no se ha avanzado en legislación municipal absolutamente nada, las leyes de la cuarta república siguen intactas. Necesitamos reindustrializar a Caracas bajo un modelo socialista. Bajo el capitalismo tú produces bajo el modelo de la explotación intensa, bajo el socialismo tú rompes con las relaciones de explotación, tienes que eliminar la apropiación de la plusvalía del patrón. Necesitamos reindustrializar bajo el modelo socialista con manufacturas no contaminantes que sean compatibles con la ciudad y con la vida, la actividad económica no tiene que ser incompatible con la vida, necesitamos reactivar la agricultura urbana y periurbana para alimentar la ciudad, no podemos seguir consumiendo productos que vienen del Táchira, que pasan 16 horas en un camión, cuando estamos alimentando a las empresas de venta de cauchos.

VH: ¿Cuáles sería esas líneas maestras de la reindustrialización socialista que planteas y en cuáles áreas?

ES: El tema de la confección y del calzado, son dos rubros que tienen tradición en Caracas, porque aquí hay en la capital hay una tradición histórica de producción de estos dos rubros que tenemos que retomar esas lineas, hay una oportunidad de exportar parte de esa producción para producir divisas para la gente, no para que la burocracia se lo robe. La Alcaldía puede montar una empresa de importación y exportación de estos rubros, puede acopiarlos y producirlos bajo un modelo de producción de marca colectiva, por ejemplo, para exportarla y colocarla afuera. Hay textiles venezolanos que se están exportando, pueden competir con cualquier mercado porque nuestra energía es barata para hacer la confección. También la Alcaldía puede tener una empresa productora de energía de gas, no tenemos que esperar que PDVSA gasifique nuestros barrios. Por qué a Supercable le permiten que abra un surco para instalar una fibra óptica y no nos permiten hacerlo a nosotros? Esa es una máquina que abre un surco, con la diferencia que Supercable deja la calle abierta y no tapa los huecos. La Alcaldía puede abrir un surco e instalar los gasoductos, eliminar los peligros y los problemas de la distribución por bombonas, etc. Hay que tener voluntad en una Alcaldía para tener una empresa de gasificación, como el caso del gobierno de Managua (Nicaragua), que tenía una empresa que distribuía nuestra gasolina, llevaban combustible a buen precio, inclusive durante el gobierno de derecha, llevaban el combustible venezolano por medio de una empresa de la Alcaldía de Managua, negociaba para tener estas empresas. La Alcaldía no es un feudo, ni un trozo del Estado, es parte del Estado, no podemos ver al municipio como un feudo y al Alcalde como un reyezuelo que hace lo que le da la gana. El Alcalde es un líder y tiene que meterse en todos los problemas, por ejemplo, aunque el metro sea un sistema de transporte del Gobierno Nacional, la Alcaldía debe involucrarse en estos asuntos, no transfiriéndole el servicio, pero sí coordinando para que esto funcione bien, allí está el poder de los votos, para sentar al ministro de transporte, al ministro de salud o de agricultura para velar por la distribución de medicinas, de alimentos, tiene un peso importante con los mercados mayoristas municipales, los mercados libres, los mercados de economía popular, que hay que recuperarlos y ponerlos al servicio del pueblo para poder abaratar los precios. Los mataderos municipales pertenecen al municipio, no pueden desentenderse de esto. El ganado en pie está entre los 11 mil y 13 bolívares el kilo, pero en lo que entra al matadero, al sistema de beneficio, entra en una rosca que convierte en cien mil o 120 mil bolívares. Ahora, si el municipio instala unos mataderos que le roncan los motores, pagándole bien a los trabajadores del matadero, se podría poner con un buen sistema de distribución y control de precios, se puede poner un kilo de carne entre 25 y 32 mil bolívares, esas cuentas las hemos sacado, pero hay que quitarle el poder a las roscas y las mafias que han tomado un poder inimaginable y han tomado el propio gobierno nacional, tendrán que apartarse para que la gente coma.

VH: ¿En ese proceso de reindustrialización, quienes son los enemigos más importantes de este proceso?

ES: Tienes que estar dispuesto a ceder el poder al pueblo, al poder popular, no a un ministro, un director, a un portero. Ese poder está concentrado en manos de los gobernantes, para hablar de construir el poder popular, tienes que estar dispuesto a ceder ese poder al pueblo, tienes que estar dispuesto a tener un pueblo educado para que no se desvíe hacia la derecha, para que mantenga su rumbo histórico. Y el primer enemigo es ese que no quiere ceder el poder al pueblo, quien quiere tenerte controlado a través de una bolsa, que vayas y le rindas pleitesía. Te digo el ejemplo de la bolsa, porque gran parte de la gente que está con mi candidatura está en rebelión con el chavismo. Hay un chavismo en rebelión, hay un Chávez Rebelde que brotó ahora mismo con esta candidatura, está rechazando aquellos que no quieren cederle el poder al pueblo. Un campesino que no puede sacar su mercancía, lo agarra la guardia y no lo deja pasar en una alcabala. Tienes que estar dispuesto a ceder el poder al pueblo poco a poco, hacerlo gradualmente, seguir haciendo lo que Chávez hizo, continuar los altos niveles de politización que alcanzó el pueblo con Chávez es algo que se ha detenido y ha retrocedido, y eso se ve con altos índices de delincuencia que hace falta politizar.

VH: Volvamos al uso de los espacios en la ciudad. Veamos los casos de la GMVV, el de Ciudad Caribia o los grandes urbanismos, están alejando a la gente de los cascos urbanos, cómo integrarlas a la ciudad, ¿cómo resolver el tema de la movilidad y el transporte?

ES: El problema del transporte, hay un problema de transporte. Por un lado sacas una industria cuyos trabajadores vivían cerca, luego creas un doble problema, por un lado esas personas deben ir a trabajar y regresar a la ciudad, pero viven en la periferia, aquí terminan las empresas como General Motors y Goodyear millonarias. Fíjate, un tercio de la ciudad de Caracas está habitado, pero hay otro tercio que son áreas protegidas, áreas verdes, parques, etc, y otro tercio que son áreas urbanizadas pero en desuso, edificios abandonados, cosas del Estado abandonadas, que no se les está dando uso, hay que reordenar la ciudad. Yo soy la excusa de un movimiento de coagulo, pero no soy un Mesías para Caracas, porque no vengo a resolver el problema mágico de Caracas. Hay un equipo, una dirección colectiva, pero los problemas hay que abordarlos en colectivo. No es lo que yo piense, es una dirección colectiva. No es lo que piense Saman sobre qué hacer sobre el Sambil de La Candelaria, quizás yo pueda pensar que es ideal para un centro de convenciones, pero hay otros que piensan que hay que demolerlo, otros dicen que hay que convertirlo en estacionamientos o en una universidad. Aquí es importante la participación, por lo que instalamos en la página unsamanparacaracas.org hay una herramienta hecha en software libre de participación ciudadana desarrollada en el ayuntamiento de Barcelona (España) donde la gente entra, se define el tema, hace la serie de propuestas y luego vamos a unas discusiones virtuales y presenciales para tomar decisiones para poder hacer una gestión participativa con dirección colectiva, pues yo no soy el que va decidir cómo hacer las cosas, soy una más de este movimiento, una excusa, un factor de coagulación, no un reyezuelo que va a llegar allí a dictar órdenes, hay dos partidos políticos históricos que me apoyan como lo son el PCV, el PPT, el Partido de los Trabajadores, el partido REDES, que en este momento no tienen tarjeta, pero son partidos, estructuras políticas, como el Movimiento Gayones, Movimiento Voces Libertarias, Bravo Sur, una lista de movimientos y frentes importantes que estamos unidos en base a una candidatura, pero el candidato a Alcalde no es el que va a decidir cómo van a ser las cosas, estamos en esa discusión y de allí de todas esas ideas y propuesta saldrá lo mejor.

VH: La subutilización del espacio o lo que significa ahora el desplazamiento de las masas después de las 5 de la tarde, a pesar de que tenemos servicios públicos 24 horas, o una infraestructura muy costosa de mantener operativa que solo se aprovecha la mitad del tiempo, pues los cascos centrales de las ciudades quedan solos. ¿No hay un elemento deliberado de ineficiencia en el aprovechamiento de la ciudad?

ES: Evidentemente que sí, en eso las gestiones anteriores han avanzado tímidamente, por ejemplo la Ruta Nocturna, porque hay que crear condiciones de seguridad, el tema del turismo dentro de la Ciudad, ni siquiera turismo foráneo sino para nosotros mismos que vivimos en la ciudad. Ha gente que está en el interior y que jamás ha venido a Caracas y cuando vienen solo conocen (el terminal de autobuses) La Bandera, ni siquiera el casco histórico lo conocen. EL factor importante es la seguridad y los servicios, traerle energía y agua a la ciudad, hacer los pozos de agua, el tema de la energía, la luz eléctrica, pero debes tener una fábrica de bombillos para no tener que importarlos, tener la electricidad garantizada. Las ciudades son para disfrutarlas, yo disfruto caminar por la ciudad. Nosotros tenemos planes para la agricultura periurbana y urbana. Creemos que podemos poner autobuses, el tren para traer los cultivos, pero para eso tenemos que crear condiciones de seguridad en zonas como los Valles del Tuy donde el paramilitarismo ha desplazado al campesinado. Tienes que poder, después de una jornada de trabajo, poder salir a disfrutar de tu ciudad.

VH: La ciudad que tú visualizas hasta ahora es una ciudad equilibrada, que combina diferentes elementos, no la ciudad tradicional que tiene solo comercios e industrias, o un área especifica; sino que combina los usos tradicionales de vivienda y comercio con la producción y la cotidianidad, ¿estás orientando una propuesta autárquica?

ES: Es sacar el bar de la casa, porque todas las condiciones nos han llevado a montar el bar en tu casa, la idea es que puedas salir, no que las casas se vuelvan el centro de distribución del licor, que ha distorsionado la actividad del núcleo familiar, es un factor de perturbación del núcleo familiar. La ciudad tiene que ser de 24 horas, hay que aprovecharla las 24 horas.

VH: ¿Qué actividades ves en esas 24 horas?

ES: La industria puede trabajar 24 horas, el comercio puede trabajar 24 horas, los servicios o la administración pública no es necesario, aunque el alcalde no tiene la suficiente fuerza, pero el empleo de la administración pública durante 24 horas no es productivo, es importante, más bien reducir esa jornada de la administración pública a 6 horas, para darle oportunidad a aquellos que quieren ser productivos y no pueden por la jornada. La seguridad social y tu estabilidad te la garantiza el Estado, pero debes tener oportunidad de trabajar la tierra, producir. En Siria, por ejemplo, la administración pública trabaja hasta a la 1 de la tarde, y de allí todo el mundo a trabajar la tierra. Ya ves que Siria exporta comida hasta en estado de guerra, exporta medicamentos a 16 países, estando en guerra -afortunadamente ya la guerra terminó- y no pudieron derrotar a Siria porque era autosuficiente: producía su alimento, su ropa, sus medicamentos, todo.

VH: Paradójicamente, enfrentada a esa lógica de la ciudad 24 horas, vemos un proceso de los últimos 20 años, basada en la privatización de los espacios, más bien apunta a la reducción de los horarios, por ejemplo, ves a los centros comerciales que abren a las 10 u 11 de la mañana y cierran a las 8 de la noche…

ES: Son malas políticas. El tema laboral que se hizo para aumentar el empleo, terminaron transandose para cerrar días, por ejemplo, muchos de esos centros comerciales no abren los lunes, muchos comercios no te abren los lunes, en vez de cerrar días, tenían que contratar a más trabajadores, porque esa medida del horario era para incrementar el empleo no para disminuir la semana laboral, pero la medida no surtió efecto, disminuyó el número de empleo y de oferta de bienes y servicios para el ciudadano.

VH: Pero además se da un proceso de privatización del espacio público, del espacio comercial y de intercambio que ahora se dan en los centros comerciales y no en las calles, ¿Cómo romper con esa lógica que argumenta el tema de la inseguridad para cercar y encerrar?

ES: La recuperación del mercado es importante, pues el mercado no es ni capitalista ni socialista. El mercado es el espacio de intercambio, que puede ser, según la lógica capitalista o socialista, pero como quiera que sea, ese espacio hay que recuperarlo. EL municipio tiene mucho que ver con el mercado, hay que revisar el tema de la economía informal, ligado al desempleo, revisar el último eslabón de la cadena especulativa. Comienza la especulación en todos los eslabones y al final la ves magnificada. Nosotros vemos solo al buhonero y es al que atacamos, pero no es la solución del problema, equivocamos el enemigo, no es el buhonero, son las grandes transnacionales, resulta que descuidas al verdadero culpable. Hay formas de erradicar la buhonería por la vía de la conciencia porque cuando bachaqueas estas sobreviviendo, pero no es el centro del problema, no es nuestro enemigo de clase, esa es la forma más desgraciada de comercio, pero el enemigo es el capitalismo, el explotador, son las corporaciones. Nos explota el patrón, el bachaquero te despoja de tu fuerza de trabajo pues con un bien se apropia de los 29 días de trabajo, esa explotación tampoco la podemos permitir, atacarla desde el inicio del proceso, es como pensar que matando malandros se acaba con la delincuencia…

VH: Hace 10 años la inteligencia gringa calificó a Eduardo Samán como un chavista radical, ¿sigues siendo un chavista radical?

ES: Claro que sí, entiendiendo como chavista radical una persona que busca la raíz de las cosas, la etimología de las palabras, la raíz de los problemas, no atacar las consecuencias de

Texto: Diana Ovalles

Fotos: Lilian Alfaro

Conversación: Víctor Hugo Majano

los problemas, sino ir a la raíz de ellos, ir a la raíz en todo, para poder entender el entorno, el mundo. Soy una persona de principios, voy a los principios para abordar todo, no la consecuencia ni la apariencia, por eso soy radical y seguiré siendo radical.

VH: La inteligencia gringa también colocó a Samán en una posición de perseguido, ¿Se sigue sintiendo perseguido en este momento?

ES: Después de que salí del Ministerio del Comercio en el 2010 no he salido del país. Estoy casi seguro de que si salgo del país van a arremeter contra mí. He tocado tres pilares muy álgidos del capitalismo, tres pilares fundamentales del capitalismo: la propiedad intelectual, que es la privatización del conocimiento necesario para crear plusvalía, el conocimiento es necesario para transformar la materia para generar plusvalía y lo controla el sistema legislativo de propiedad intelectual, nosotros lo desciframos y lo comenzamos a desarmar. Y esa es una pata de la mesa capitalista. La otra pata de la mesa es la calidad, el sistema de estandarización el cortar raso las cosas para estadarizarlo como sujetos, comprar cosas estandarizadas, educación estandarizada, cómo la unidad de producción estandarizada, es otra pata del sistema capitalista importante. Y la tercera pata de la mesa es el aspecto cultural del patrón del consumo y también desde el INDEPABIS desciframos los patrones de consumo, cómo se establecen, cómo operan, y comenzamos a atacarlos. Le estamos dando al capitalismo en las columnas, en las bases, como ratoncitos que agarra un muro y lo va escarbando, lo van erosionando hasta que se cae un muro gigante, inmenso.

VH: ¿Cuáles serían esas claves dentro de la Alcaldía?

ES: Hemos ido avanzando, eso es un escalón más que vamos a subir, la Alcaldía ha trascendido, esto se ha convertido en la unión de las fuerzas revolucionarias chavistas, en una nueva referencia. Esto que se generó aquí en Caracas tiene repercusión nacional, inclusive puede tenerla hasta internacionalmente, porque se esta generando una referencia, de allí la invisibilización de la candidatura, por eso no quieren que aparezca en las tarjetas, por eso es que me tienen bloqueado todo el sistema público de comunicación y muchos privados también, quiero denunciar el cerco mediático al que estamos sometidos, estar invisibilizado en el tarjetón electoral, sería el único candidato que ganaría las elecciones sin estar en el tarjetón electoral.

VH: ¿Quien es el enemigo, Eduardo?

ES: Quiero que recojas la denuncia. Primero, que nos invisibilizaron en el tarjetón, dos: nos están invisibilizando en los medios, y tres: estamos sometidos a un espionaje telefónico, nos escuchan las llamadas para conocer nuestra estrategia electoral y nos siguen. Fíjate el caso Watergate en Estados Unidos, cuando obtuvieron información estratégica por vías ilegales.

VH: ¿Qué elementos tienes para afirmar esto?

ES: Sabemos que nos siguen. Llegamos a un sitio, a un medio e inmediatamente nos bloquean y nos bloquean en ese medio. Por eso sospechamos que nos están espiando telefónicamente. Hay que hacer un llamado a la ANC para que dicte normas en la reforma constitucional que condenen el espionaje telefónico y el uso de las conversaciones privadas con fines electorales pues ahora comenzarán con las guerra de llamadas telefónicas, montajes, etc. No puede ser que tengas aparatos electorales y sistemas de comunicación y de espionaje en tu contra, estamos combatiendo a 5 aparatos de movilización, un conglomerado de medios de comunicación y también un aparato de espionaje contra nosotros? Por favor, tomen conciencia.

VH: ¿Quién es el enemigo?

ES: El enemigo son las mafias que se generaron que están metidas en los negocios, en el bachaquerismo, han penetrado el gobierno todo, son mafias privadas, sectores del Gobierno, detrás de todo esto está el capital, el billete.

Samán: yo también fui buhonero.

“En mi caso, como profesor universitario produzco horas de clase, produzco horas de radio, pero consumo ropa, zapatos, no produzco más nada. Mi esposa trabaja en una compañía telefónica, tampoco produce. En este edificio donde yo vivo, hay 800 personas, de las cuales solo hay dos que producen: una costurera y un obrero. Los demás no producimos nada. Ese es el capitalismo, todos somos consumidores, muy pocos producen algo”.

“Yo fui buhonero, marchante, fabricante, hacíamos vestidos en la casa, mi padre era árabe, y producíamos esto en casa para la venta”.

