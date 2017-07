En #números: ¿cual sería el alcance del plebiscito convocado por la oposición en #Venezuela?

La oposición venezolana ha convocado para el próximo domingo 16 de julio una consulta electoral, que han bautizado como plebiscito, para tratar de legitimar su pretensión de sacar del poder al presidente Nicolás Maduro.

La consulta no está prevista en la Constitución y no está avalada ni organizada por el Consejo Nacional Electoral, por lo que no tendría ninguna validez.

Sin embargo, además de eso, los datos indican que materialmente será imposible que la participación pueda superar el 2 por ciento de los electores habilitados para votar pues la cantidad de puntos de elección no pasa de 1.933 en todo el territorio.

Estos los números claves de la consulta planteada:

La MUD anunció que tendrá 1.933 puntos para el plebiscito en todo el país para atender a más de 19 millones de electores

La cobertura de los puntos MUD es de apenas el 13,32 por ciento con respecto a los centros de votación CNE que son más de 14 mil

Las entidades con la mayor cobertura son Guárico y Nueva Esparta

Paradójicamente los menos cubiertos son Distrito Capital (con menos del 4%), Cojedes y Portuguesa

Los estados con más electores por centro son Dtto. Capital (con más de 46 mil), Carabobo y Zulia.

Las entidades donde será más rápido votar son Delta Amacuro, Guárico y Amazonas

Mientras el promedio nacional de electores por hora en el centros del CNE es de 149, el mismo dato para el plebiscito es de 1.121

Para que esa cantidad de electores pueda votar entre 7 am y 4 pm se requiere que lo hagan a un ritmo de 18 por minuto

Con los valores promedios del CNE de 149 electores por hora sólo podrían votar unos 288 mil ciudadanos en el plebiscito

Descargue el archivo en hoja de cálculo con todos los datos

