Grupo Arca niega relación con Julio Borges y alega que sanciones de Trump lo perjudican

La organización financiera Arca International Group negó tener alguna relación con el diputado y dirigente nacional de Primero Justicia, Julio Borges y argumentó que las sanciones impuestas por el presidente Donald Trump le causan perjuicios por cuanto son tenedores de bonos de la República.

A través de una carta firmada por el lider del grupo, Emilio Antelo Rey, precisó que es falsa cualquier vinculación con Borges, tal como lo reseñó el sitio de periodismo de datos La Tabla en una nota sobre las sanciones financieras del gobierno de EEUU.

La entrada a su vez tenía como fundamento una investigación en la que se revelaban contactos de Borges y de su copartidario Tomás Guanipa, con Alvaro Rodríguez, director principal del grupo.

En conversación telefónica Antelo aseguró que Rodríguez negó cualquier relación con el actual presidente de la Asamblea Nacional, y aunque reconoció la existencia de una reunión con Guanipa en Miami, alegó que esta era de carácter personal y no a nombre de las empresas. Asimismo la comunicación remitida por Antelo destaca que Rodríguez no es socio de la organización.

En cuanto a las recientes sanciones decretadas por el gobierno de EEUU, “queremos dejar claro que, contrariamente a lo publicado, nuestro grupo, sus accionistas y clientes, lejos de vernos beneficiados estas medidas, hemos sido perjudicados por las mismas, dado que como negociadores de renta fija, hemos sido y somos operadores de deuda venezolana desde hace muchos años.”

Este es el texto completo de la comunicación:

El pasado 28 de agosto tuvimos conocimiento de la publicación, en su prestigioso portal informativo, de un texto en el que se relacionaba a nuestro grupo con el diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, señor Julio Borges.

Como a todas luces la información manejada nos atribuye conductas ajenas a nuestras políticas corporativas y nos coloca del lado opuesto de lo que ha sido nuestra gestión en materia de deuda venezolana, queremos, a través de esta correspondencia, efectuar algunas precisiones a fin de aclarar nuestra posición frente a las afirmaciones emanadas de dicho texto.

En primer lugar, queremos señalar que el grupo Arca no tiene ningún tipo de relación con el diputado a la Asamblea Nacional, Julio Borges, por lo que puntualizamos que es falsa cualquier vinculación con el mismo. Nuestro grupo no opera ni tiene razones para operar con partidos ni personeros políticos -ni en Venezuela ni en ninguno de los países en los que realiza actividades-, por lo que mal podría ejercer ninguna labor de patrocinio de los mismos.

Desde la fundación de la primera de sus empresas en 1996, Arca International Group mantiene contacto directo con su mercado, clientes y reguladores, con el fin de proveer soluciones financieras tanto al inversionista que aspira al mejor manejo de sus activos, como al empresario que busca la mejor opción de financiamiento, por lo que no utiliza la figura de lobistas para ningún fin.

En referencia a las personas que se citan en sus textos, si bien son profesionales a carta cabal y dignos de nuestro reconocimiento, ni Alvaro Rodriguez ni los hermanos González Ocque son socios de nuestro grupo. Es el padre de estos últimos, el señor Luis González Esté, quien en estos momentos aplica para hacerse accionista de nuestra organización.

Sobre las recientes sanciones anunciadas por el gobierno norteamericano, queremos dejar claro que, contrariamente a lo publicado, nuestro grupo, sus accionistas y clientes, lejos de vernos beneficiados estas medidas, hemos sido perjudicados por las mismas, dado que como negociadores de renta fija, hemos sido y somos operadores de deuda venezolana desde hace muchos años.

No solo somos tenedores de bonos venezolanos, sino que otorgamos financiamiento sobre esos papeles, actividad que dichas sanciones nos obligan a suspender, en claro perjuicio de nuestros intereses en franca lesión de esta competencia del grupo. En tal sentido, resulta materialmente imposible que podamos defender posiciones en contra de nuestra misión y nuestro propio interés.

Igualmente, pese a ser una organización altamente profesional, presente en cuatro países, que innova, agrega valor y optimiza resultados, no tenemos ni el propósito ni el peso específico para influenciar decisiones de política de Estado de nación alguna. En tal sentido, somos categóricos al establecer que el grupo Arca no tuvo injerencia, ni en favor ni en contra, de la operación referida en el texto entre Goldman Sachs y el Estado venezolano.

El grupo Arca no trabaja para perjudicar a terceros; por el contrario, somos promotores éticos de competencia sana y leal con cualquiera de los grupos en nuestra área de acción, sumado al hecho de que las leyes de los países en los que operamos regulan, penalizan y sancionan ese tipo de prácticas.

Nuestra práctica y guía ética nos ha confirmado y ratificado como un grupo transparente, cuyo compromiso siempre ha estado del lado de nuestros clientes y Venezuela.

Reciba nuestro saludo y con él nuestro agradecimiento por la atención y recepción de estas necesarias precisiones en favor de la verdad.

Atentamente,

Emilio Antelo Rey

Presidente

Arca International Group

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado

Compartir