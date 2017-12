Sin datos económicos: blackout informativo / Jessica Dos Santos

“Durante los últimos 4-5 años ha habido un proceso, más o menos ordenado, de restringir el acceso a los datos o al menos no tenerlos disponibles de forma cotidiana. Pero, además, creo que es una discusión que no se está dando, no hay un abordaje de qué puede ser público y qué debe estar restringido, ya sea por privacidad, razones de Estado, etc., porque lo más dramático es que desde el 2013 no se tiene información sobre el tema de la adjudicación de divisas y justo ese es el año más negro”, agrega el periodista.

Sin embargo, algunos consideran que las cifras oficiales, de ser publicadas, podrían prestarse a manipulaciones por parte de la oposición nacional o internacional. Aún así, cifras van y cifras vienen, el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya última interacción con las autoridades venezolanas fue en el 2004, basa sus aproximaciones en datos de empresas externas o sus relaciones comerciales.

Mientras que la oposición intentó, sin éxito, impulsar iniciativas como el “Índice Nacional de Precios al Consumidor de la Asamblea Nacional (INPCAN)”. A la par, supuestas “asociaciones civiles sin fines de lucro ni filiación política” como la cada vez más famosa “Transparencia Venezuela” van habitando el silencio oficial con gritos estruendosos y muy mediatizados.

“Nosotros pudiéramos haber enfrentado fenómenos como la sobrefacturación en importaciones o el fraude cambiario en general. Igual con el tema de costos y de productividad en materia petrolera, si hubiésemos tenido acceso a ese tipo de datos o cultura de acceso, hubiésemos podido enfrentar situaciones como la caída de la producción petrolera asociada al tema de corrupción y sabotaje deliberado. Y por supuesto todo el tema de inversión pública, costos de obras, etc., útiles para afrontar la corrupción e incluso la ineficiencia de parte del Estado”, finalizó Víctor.

Ya va, pero ¿los datos pueden o no pueden ser manipulados?“Depende, pero quien más ha venido haciendo negocios al amparo de este tipo de mecanismos de evasión tributaria, ocultamiento de capitales, legitimación de recursos, ha sido justamente la derecha (…) cuando trazamos la ruta final de esos recursos pues encontramos a los sectores más tradicionales de la burguesía (…), por eso las cosas que se revelan, como los casos de corrupción mostrados por el actual Ministerio Público, ni siquiera tienen cobertura en los medios internacionales, eso demuestra que quienes están detrás de estos procesos son sectores empresariales, y mafiosos que se han enmascarado en el chavismo”.