Tarek William Saab en La Iguana: “ESTAMOS EN LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN EN LOS NIVELES INTOCABLES DE PDVSA”

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, ha traspasado la barrera del medio año en actividades con más anuncios de acciones judiciales contra cuadros de alto nivel en Petróleos de Venezuela, una “cosecha” que ya acumula 80 personas con medidas de privación de libertad.

En entrevista exclusiva con LaIguana.TV, Saab (El Tigre, 1962) ratificó su convicción sobre la responsabilidad del exministro y expresidente de Pdvsa Rafael Ramírez, al menos en los casos de Andorra, el barco chatarra y la oficina de Viena. Respecto al primero de estos casos, está seguro de que sin el tráfico de influencias de Ramírez, no habrían sido posibles los grandes negocios de su primo, Diego Salazar Carreño.

A continuación, una versión del diálogo que el titular del Ministerio Público sostuvo con el periodista Clodovaldo Hernández:

-Hoy (miércoles 31 de enero) usted anunció la imputación de siete gerentes más de Pdvsa involucrados en irregularidades. ¿Ya fueron privados de libertad?

-La lucha contra la corrupción que ha librado el nuevo Ministerio Público desde agosto de 2017 es de carácter estratégico. Es una lucha a todos los niveles, pero particularmente hemos abordado un lugar que se sentía intocable, inmune e impune a la vez: Pdvsa. Hasta ahora hemos develado numerosas tramas, unas peores que las otras: el desfalco en la Faja Petrolífera del Orinoco es una de ellas. Hoy entramos en la tercera fase. Hemos judicializado dos casos: PetroPiar y PetroCedeño. En ambos casos, la responsabilidad apunta a sus presidentes. El de PetroCedeño, Jesús Figueroa, es además reincidente, pues estando prófugo de la justicia el año pasado, vía correo electrónico, designó a su propio suplente, pasando por encima de la junta directiva, y esta persona otorgó contratos y emitió órdenes de pago a empresas para seguir causando daño patrimonial a Pdvsa.

-¿Ya están privados de libertad?

-En este momento la gran mayoría está privada de libertad con la actuación de dos tribunales, uno en Anzoátegui y otro en Aragua y de nuestros fiscales nacionales, que están desplegados, reivindicando la decencia del nuevo Ministerio Público. El sistema de justicia en su conjunto tiene una deuda en la lucha contra la corrupción, pero el Ministerio Público ha dado un paso adelante con resultados: casi 80 gerentes detenidos, varias órdenes de detención libradas. También podemos mostrar el trabajo en las investigaciones del otorgamiento de divisas por Cadivi y Cencoex, que ha producido 21 órdenes de aprehensión y un centenar de empresas sometidas a estudio por el uso irregular de las divisas.

Recuento de seis meses

Saab hizo un breve resumen de los avances logrados hasta ahora en los casos relacionados con la petrolera estatal:

“Habíamos descubierto ya contratos con sobreprecio que involucraron a gerentes, directores de empresas y de la Faja, quienes se colocaron al servicio del capital corrupto para desfalcar nuestra principal industria. También, pusimos al descubierto el maquillaje de cifras en Pdvsa-Oriente, algo bochornoso que se repitió en PetroPiar y PetroCedeño. Detectamos que se llegó al extremo de agregar agua al crudo para adulterar las cifras de producción. Otra trama descubierta fue la labor que hizo la oficina de Viena, que supuestamente era para conseguir mejores precios para nuestro petróleo, pero se convirtió, bajo la dirección de (Bernard) Mommer y la supervisión de (Rafael) Ramírez, en un ente que subvaloró nuestro crudo y lo puso al nivel del más barato, que es el mexicano. Nada más en ese caso se calcula una pérdida de 4 mil 800 millones de dólares entre 2009 y 2015. Otro caso es el de sabotaje directo, perpetrado en PetroZamora, al occidente de la Faja. Allí se estima una pérdida de quince millones de barriles”.

-Uno escucha los anuncios de cada semana y tiene la impresión de que en Pdvsa no queda hueso sano. ¿Será que hay que construir de nuevo la principal empresa nacional?

-Yo creo que el hueso sano está en sus trabajadores, en sus obreros. Esa gente que se levanta a las cuatro de la madrugada para llegar al terminal de Jose, allá en Anzoátegui o a cualquiera de los campos de producción, y luego se queda hasta tarde para mantener esa industria de pie. Sin embargo, hemos visto cómo muchos gerentes, que eran los llamados a hacer un esfuerzo igual, por su conocimiento técnico, por la confianza que se delegó en ellos, han traicionado esa confianza no solo del Estado, de las instituciones públicas, sino de la madre, del ama de casa, del padre de familia. Lo que hemos descubierto son tramas muy similares a las del narcotráfico, a las mafias de la delincuencia organizada. Hay conexiones con el gran capital, con empresas que tienen grandes fortunas en Europa y Estados Unidos. De hecho, varios de los empresarios que hemos judicializado están tranquilos, viviendo en Estados Unidos. ¿Si tienen órdenes de aprehensión en Venezuela, por qué no nos los devuelven para que paguen y para que sea repatriado el dinero? Es muy sabroso hablar de la corrupción a través de una Oficina del Tesoro, mientras mantienen en su territorio a los corruptos que han desfalcado a Venezuela.

Lucha larga

El fiscal general habló de los alcances de la campaña contra la corrupción y de la respuesta de la colectividad. “Creo que la gente ha entendido que esta es una lucha de largo plazo. Puede que al principio muchos hayan creído que esto era algo que iba a durar un mes, en agosto, cuando nos nombraron en el Ministerio Público. Pero ya estamos en enero de 2018 y continuamos con esa lucha, que no es solamente en Pdvsa, sino en cualquier lugar donde tengamos las pruebas de que se han cometido ilícitos, como ocurrió con el desfalco a la nómina de la gobernación de Aragua, en otras instituciones del Estado y con empresarios privados que han traficado con el cono monetario, en complicidad con gerentes de bancos. Le hemos puesto valor agregado a esta lucha por la justicia. Que no sea solamente el roba-pan o el roba-carro el que debe ser judicializado. Claro que esos merecen ser castigados, pero no pueden ser los únicos porque los delincuentes de otro nivel sí tienen abogados que los defienden y procuren medidas sustitutivas. Estos grandes peces gordos, estos delincuentes de cuello blanco, que no sé por qué los llaman así, pues para mí no tienen cuello, vergüenza ni nada, esos también merecen que se les aplique el peso de la ley”.

Aseguró que vendrán nuevas acciones relacionadas con “una trama tan grande como la de Pdvsa” sobre la que no puede adelantar detalles. Indicó que también ha habido logros en la lucha contra el narcotráfico, respecto a lo que hará importantes anuncios la próxima semana.

Palangrismo de denuncia

Saab abordó otra arista de la lucha contra la corrupción: la actuación de ciertos medios de comunicación y portales de noticias. “Hemos visto cómo los portales periodísticos, que supuestamente hacían investigación y denunciaban la corrupción, cambiaron de actitud cuando el Ministerio Público asumió esa lucha y comenzó a judicializar, con nombres y apellidos y con tramas bien claras estos grandes delitos. ¡Tremenda sorpresa!, vimos que esos personajes que eran señalados como grandes corruptos, ahora tienen acceso a todos esos medios. Hasta ayer los llamaban desfalcadores y cacos… Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Será el palangrismo que vivía de la corrupción? Los grandes denunciantes de ayer son los grandes defensores de los corruptos. Por fortuna, creo que la opinión pública se ha dado cuenta de que les hemos arrebatado esa bandera de la lucha anticorrupción. Bueno, yo he dicho que la corrupción es un gran capital trasnacional, mueve tanto o más dinero que el narcotráfico”.

La obra como gobernador

-Desde que comenzó esta lucha, usted ha recibido ataques personales, algunos referidos a su gestión como gobernador del estado Anzoátegui. ¿Qué responde?

-Es la primera vez que me lo preguntan directamente y responderé. Esos ataques vienen porque no hay nada que pueda deslucir, desfigurar, caricaturizar esta lucha que hemos emprendido, dando la cara, porque yo no me enmascaro ni pongo a otro a hablar sobre lo que estamos haciendo. Lo hago de manera directa, con el debido respeto, con las garantías procesales que tienen los presuntos indiciados, porque soy un defensor de derechos humanos. Algunos se preguntan qué autoridad tengo si fui gobernador e hice esto o dejé de hacer aquello. El tiempo me ha dado la razón. He sido el gobernador de Anzoátegui que más obras estructurales le ha hecho al estado, unas diez mil, entre ellas muchas emblemáticas, como la reconstrucción del estadio de béisbol donde se coronó Caribes de Anzoátegui, y el estadio de fútbol que fue sede de la Vinotinto para la Copa América, una obra que, según me han dicho, hoy está destruida. También dejé doce comedores populares donde la gente comía por 4 bolívares, incluyendo sopa y jugo. Apenas salí de la gobernación, los doce comedores fueron cerrados, no sé por qué. El parque Andrés Eloy Blanco, joya vegetal de todo oriente, pude verlo en estos días y también está destruido. Reconstruimos los diez pisos del hospital Razetti, construimos toda la red de Barrio Adentro, cuatro campos de fútbol con grama artificial, hasta carreteras nacionales, que no son responsabilidad de las gobernaciones, como la vía Cantaura-El Tigre. Yo gané, contra todo pronóstico, las elecciones ante los factores más atrasados y corruptos de la oposición, y contra todo pronóstico nos reelegimos, hasta la fecha con el mayor número de votos que haya alcanzado un candidato de este sector político haya obtenido en Anzoátegui.

-Lo que usted dice no se refiere a la oposición, sino a la administración de su sucesor, el profesor Aristóbulo Istúriz…

-No estoy diciendo quién sí o quién no, sino lo que pude hacer y lo que pasó luego. Puedo decir que construimos escuelas, liceos y hasta universidades, asfaltados de calles, parte de la autopista de oriente. Quedó una consigna viral: “Tarek, el gobernador que más ha hecho por Anzoátegui”. Si quieren hablar de eso (los adversarios) tienen todas las de perder. Un amigo en estos días me decía “Chamo, es increíble que tú saliste del la gobernación en 2012 y sigues apareciendo como líder en las encuestas”. Bueno, no tengo ningún interés en volver a ser gobernador de Anzoátegui. Cuando salí, me dediqué muy gallardamente a mi familia, a la literatura, a escribir, y hoy tengo un rol institucional. Puedo debatir esto con quien quiera, para eso tengo cifras que mostrar. Lamentablemente, si nos vamos a los resultados más recientes, hay que decir que hubo una regresión al punto en el que estaba Anzoátegui en 2004. El candidato al que derroté en 2004, ahora, en 2017 fue electo gobernador. Esa es la respuesta.

Ramírez, padre de la criatura

-Otra confrontación interna tiene que ver con el exministro Rafael Ramírez. ¿Cuál es la posición de Tarek William Saab como fiscal general, y a título personal, acerca de lo que él ha dicho?

-Recuerdo que cuando comenzamos esta difícil lucha, en agosto del año pasado, alguna gente decía: “Vamos a creer en esa lucha si Rafael Ramírez llega a ser señalado”. Yo no comí casquillo con respecto a algo que no aparecía todavía en el tablero de nuestra investigación en el mes de agosto ni en septiembre ni en octubre. ¡Ah!, pero apareció clarito en el caso Andorra, y luego en el barco-chatarra y luego en la oficina de Pdvsa en Viena… ¿Quién es el padre de la operación leonina que nos hizo perder 1 mil 500 millones de dólares con el buque chatarra, que era llamado Petrosaudí Saturn, con una empresa fantasma que ni siquiera estaba en Arabia Saudita, sino que la inscribieron en una isla del Caribe? Ese buque era un barco de papel, estuvo inoperativo el 60% del tiempo, pero cobraron en dólares y con el triple de sobreprecio. ¿Quién aparece como el padre de esa criatura? Rafael Ramírez. ¿Por qué él no habla de esto? Él se va por lo de la Oficina de Viena, queriendo marear a la gente, diciendo que yo dije que era para vender petróleo. Jamás dije eso. Lo que dije es que era para valorar el precio de nuestro crudo, y descubrimos que le entregaron toda la información a JVC Energy, una trasnacional austríaca, por 500 mil euros anuales, y esa empresa les dio toda esa información a los compradores de nuestro petróleo… ¡casi nada! Terminaron tasando el precio del petróleo en base a una subvaloración del Factor K y del AGA, cosas que hemos explicado técnicamente, equiparándolo con el costo del petróleo mexicano. Calculamos que eso subvaloró nuestro petróleo de dos a seis dólares por barril y nos trajo daños patrimoniales. ¿Tenía que ser intervenida, denunciada, y judicializada esa oficina? Ese es el debate, ¡vamos a hablar! En el caso de Andorra el delito es tráfico de influencias. ¿Diego Salazar Carreño, primo hermano de Rafael Ramírez Carreño, pudo haber logrado lo que logró con cobro de comisiones y blanqueo de capitales por un monto de 1 mil 400 millones de euros en un solo año, sin que mediase el tráfico de influencia de su primo hermano? Hay un documento en el que aparece señalado. Aquí no hay nada personal, nada político. Son hechos.

-¿El exministro es responsable de esos casos específicos o de toda la trama de corrupción de Pdvsa?

-Soy muy cuidadoso en esto. He hablado de estos tres casos. Si aparece en otros, lo señalaría, pero no puedo acusarlo de nada en lo que tengamos los argumentos en la mano. En estos tres casos, al menos, le hemos abierto una investigación. Nada más con ese hecho de haber abierto la investigación, quien era señalado por las grandes trasnacionales de la información, sobre todo en el caso de Andorra, por cierto, ahora que hemos ido llegando al llegadero, pretenden defenderlo. La gente es muy inteligente, la sociedad venezolana ha crecido en conciencia. Lo más sano es dar la cara, ponerse a derecho. Nosotros arrancamos en agosto esta lucha en el caso de Pdvsa. Ramírez no apareció hasta que surgió lo de Andorra, en diciembre. Eso demuestra que es falso que la investigación tenga que ver con sus opiniones políticas. ¡Para nada!… Es más, el ya tiene una inmensa sanción moral porque ha defendido a estos ochenta gerentes corruptos de Pdvsa. Debería contratar un bufete transnacional y ponerlo a la orden de esos ochenta gerentes corruptos. ¡Es el colmo! Igualmente Mommer ha salido en defensa de esas personas. ¡Dios mío! Yo he dicho que los obreros y empleados de Pdvsa son heroicos, representan una dignidad, una ética en medio de tanta marramucia. Tienen un cestaticket y un sueldo, algo muy distinto a esos gerentes corruptos. Los hemos agarrado con las manos en la masa, hasta el punto de que algunos han admitido sus culpas… ¿cómo Ramírez y Mommer los defienden si muchos de ellos ya han reconocido que son responsables y algunos hasta han ido más allá y han delatado a sus compinches, a sus cómplices? Creo que la defensa de ellos (Ramírez y Mommer) es muy débil, antiética, inmoral, y los deja muy mal parados.

Espera sentencias condenatorias

-Después de que la Fiscalía imputa, los procesados quedan sujetos a decisiones de los tribunales. ¿Existe confianza en el Ministerio Público de que habrá justicia y serán condenados y castigados?

-Luego de las imputaciones vienen las acusaciones. Si un tribunal acordó las imputaciones, es equivalente a que decida las acusaciones, a menos que el fiscal, como investigador del caso, observe algún error y lo subsane. Por eso tiene los 45 días para formalizar la acusación. Pero si no hay errores y los fiscales tienen sus elementos de convicción reforzados, sería realmente terrible… no quiero ni siquiera imaginarlo… que un tribunal que acordó la imputación, decida la libertad. ¿A qué estaríamos jugando entonces? Tendría que actuar la Dirección Ejecutiva de la Magistratura como tribunal disciplinario del Poder Judicial… Estamos hablando de algo que, en caso de ocurrir, sería un plomo en el ala en la lucha contra la corrupción. Yo aspiro a que no ocurra ni en los casos de Pdvsa ni en ningún otro porque la señal que se estaría lanzando sería muy negativa. Prefiero verlo positivamente: he dicho que esta es una lucha de todos, donde participan el Poder Judicial, los órganos auxiliares de justicia, los poderes públicos nacionales… El ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, varias veces, no una sola, muchas veces, le ha dado apoyo a nuestra persona como titular del Ministerio Público y al equipo que me acompaña para seguir esta lucha. Esas son lecturas que deben verse muy bien.

“El apoyo del pueblo será mi inmunidad”

-Esta confrontación suya con grandes poderes (la corrupción, el narcotráfico, el delito organizado) implica grandes riesgos para su propia integridad física. ¿Cómo lo maneja?

-Es un tema del día a día en el que se debe tener, antes que nada, calma, control de las emociones, la sensatez de decir que, pase lo que pase, esta lucha vale la pena. Estoy claro que me estoy enfrentando a poderes fácticos no nacionales, sino transnacionales, a grandes bancos que están señalados en este desfalco que ha ocurrido contra Pdvsa, asociados con grandes cárteles que están más allá de nuestras fronteras. No estás tocando el bolsillo de un ciudadano común, sino grandes intereses. Es apenas un granito de arena, medio litro de agua en el mar, parte de una epopeya vasta que no empieza ni termina conmigo, pero sé que ese sector me ha visto como un obstáculo para sus grandes negociados. Antes lo hacían a rin pelao y con toda la impunidad y complicidad absoluta, y ahora surge este nuevo Ministerio Público que traza esta línea sistemática, estructural, no casual ni accidental. Uno se encomienda a Dios, uno entiende que el sicario, el asesino, no tiene escrúpulos porque la paga es muy agradable. Esa sería una manera: cometer un atentado… ¡Dios nos libre! Otra sería buscar la forma, no sé cuál, de sacarme del juego. Algunos lo planearon en Miami, yo lo denuncié con apenas poco más de un mes en el Ministerio Público. Estos empresarios vinculados a las tramas de corrupción de la Faja Petrolífera decían que ellos iban a buscar, con conexiones políticas, sacarme del juego, del Ministerio Público. Yo pienso que esta lucha se consolida cada vez más y que mi inmunidad será el apoyo del pueblo, de la sociedad entera, de los poderes públicos nacionales. Esta no es una lucha individual. Yo quiero que esta lucha quede en el tiempo, y que quien nos suceda siga haciendo lo mismo, incluso mejor de lo que lo hemos hecho nosotros. Ya quedó sembrada una huella. No se puede regresar al antiguo Ministerio Púbico jamás. Esa es la primera ganancia. No podemos volver al Ministerio Público anterior, lleno de fiscales matraqueros. Acabamos de poner a la orden de la justicia a dos nuevos fiscales en el estado Bolívar. Con ellos llega a quince la cifra de fiscales que, desde agosto, han sido privados de libertad. No es que los vamos a destituir nada más. No. Si traficaron influencias, si cobraron, si extorsionaron, si sobornaron tienen que estar presos porque es un doble delito, como el del policía que matraquea o viola derechos humanos. Si un operador de justicia, sea fiscal, juez o defensor público, aparte de no cumplir con su deber, extorsiona a la víctima es un doble delincuente. Limpiar la casa por dentro es el aporte que estamos dando, es mi gran escudo para seguir adelante, a todo riesgo, y sabiendo que esta lucha es muy complicada, muy difícil, pero vale la pena.

(LaIguana.TV. Clodovaldo Hernández / @clodoher)

